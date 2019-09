La nuova Commissione europea ha un incaricato alla “Protezione dello stile di vita

Gentiloni e tutti gli altri. Ecco chi comanda davvero nella nuova Commissione Europea : Una polpetta avvelenata: così gli eurocrati commentano la nomina dell'ex presidente del consiglio a Commissario europeo per l'economia. Flessibilità e crescita le parole d’ordine, ma anche rispetto delle regole. Per capire chi comanda, però, occhio a Timmermans, Vestager e alla sorpresa Goulard.Continua a leggere

Ecco la nuova Commissione Ue - Gentiloni all’Economia. Von der Leyen : Italia rispetti il Patto di Stabilità” : Franz Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen che ha anche resa nota la composizione della sua squadra con le attribuzioni dei portafogli ai 26 commissari designati, che dovranno essere confermati successivamente dalle audizioni individuali e poi dal voto di fiducia del Parlamento europeo a tutto il nuovo Esecutivo ...

Tutti i commissari della nuova Commissione Europea : Dal 28enne ministro delle Finanze della Lituania ad altre vecchie conoscenze della politica Europea, passando per Paolo Gentiloni

COMMISSIONE UE VON DER LEYEN : I NOMI/ È il giorno di Gentiloni : così la nuova squadra : COMMISSIONE Ue Von der LEYEN, i NOMI: è il giorno di Gentiloni. Ecco come sarà composta la nuova squadra: le anticipazioni

Tutti i protagonisti della nuova Commissione europea : Ursula von der Leyen (foto: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images) Con l’indicazione del nome di Paolo Gentiloni come commissario europeo per l’Italia, si completa ufficialmente la rosa delle personalità a disposizione della presidente eletta Ursula von der Leyen per la formazione della prossima Commissione europea. La nomina del sessantacinquenne ex presidente del Consiglio è arrivata al termine di una complessa trattativa tra Pd e Movimento 5 ...

Ue - martedì la nuova Commissione : 3 sfide che ha davanti la von der Leyen : Rispetto al debutto di Juncker, Ursula prende il timone in un contesto comunitaria che vede superata la crisi debitoria ma aggravata quella politica. Le previsioni del centro-studi Bruegel Maria Demertzis

Quale ruolo ricoprirà Gentiloni nella nuova Commissione Europea? : Affari economici come prima indicazione, Commercio in subordine, mentre il borsino che per un possibile approdo al portafoglio alla Concorrenza sembra virare verso il basso. Alla vigilia del weekend più lungo di Ursula von der Leyen, che si prenderà tutto il fine settimana per sistemare le tessere del mosaico e martedì prossimo scoprirà le carte della nuova Commissione europea, l'Italia ribadisce l'ambizione di ottenere il ...

La nuova Commissione europea : tra tecnici e riciclati dov'è il rinnovamento? : Martedì la presidente Ursula Von der Leyen annuncerà la squadra dei 27 da sottoporre al vaglio del parlamento europeo. Ma c'è il rischio di un profilo istituzionale assai più basso di quella precedente E ora il Movimento 5 Stelle è vicino all'ingresso nei Verdi europei "

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

Sarà Gentiloni a rappresentare l'Italia nella nuova Commissione Europea : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...

Unione Europea - il punto sulla nomine per la nuova Commissione : Unione Europea, il punto sulla nomine per la nuova Commissione Giorni caldi per l’Unione Europea che verrà. In attesa della decisione italiana sulla nomina del proprio candidato, inizia a delinearsi la rosa dei nomi che formeranno la prossima Commissione Europea. Ogni paese della UE ha diritto alla proposta di un commissario, che necessita a sua volta della nomina da parte del Presidente della Commissione. Guidata per la prima volta ...

nuova Commissione Ue : in ritardo la formazione della squadra. Mancano i candidati di Italia e Francia : La presidente Ursula von der Leyen vorrebbe completare per metà mese l’elenco dei commissari e sta iniziando a sondare i nomi proposti, ma fatica a trovare la quadratura del cerchio. Mentre l’Italia chiede tempo e la Gran Bretagna si chiama fuori

Ue - Financial Times : “Il piano di Bruxelles per allentare i vincoli di bilancio con la nuova Commissione” : Bruxelles punta a rendere i vincoli di bilancio meno rigidi e a riscrivere le regole del Patto di Stabilità, finito nel mirino per essere impossibile da applicare e troppo flessibile nei confronti dei Paesi che decidono di non rispettare le regole. Per il caso dell’Italia in particolare, la Commissione Juncker era stata pesantemente criticata per non avere avviato una procedura di infrazione a seguito del mancato rispetto del deficit nel ...

Stessi volti - stessi incarichi : la "nuova" Commissione Ue assomiglia sempre di più a quella appena scaduta : stessi volti, stessi partiti, in alcuni casi l’ambizione suggerisce anche lo stesso portafoglio. Più la nuova Commissione Ue assume connotati, più si fatica a non notare una certa somiglianza con quella appena scaduta. Come in un sistema di porte girevoli per cui la stanza in cui si entra è la stessa dalla quale si è usciti. Ma tant’è: le istituzioni europee - e quelle internazionali indirettamente ...