Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019)Lazio, ma prima di tutto una ragazza che ha sofferto die che ha scelto di partecipare al programma in diretta su Rai 1 per dire alle altre ragazze che dallasi guarisce. La sua storia laa Leggo. Claudia ha scritto un monologo sul disturbo alimentare, aveva pensato di recitarlo in diretta sul servizio pubblico, ma è stata eliminata prima. Lanumero 14 ha sofferto molto la separazione dei suoi genitori e l’assenza del padre nella sua infanzia, ma il suo disturbo alimentare è cominciato con la perdita della nonna, che amava profondamente. “Colmavo i miei vuoti con delle abbuffate e mi tranquillizzavo. Poi correvo a vomitare e, subito dopo, ero a pezzi. Ma non lo facevo per l’aspetto fisico. Mi scattava qualcosa nella testa e non riuscivo a fermarmi. Per la disperazione, sono ...

HuffPostItalia : La miss Flavia Natalini racconta il suo passato con la bulimia: 'Ho superato un incubo' - italiaserait : La miss Flavia Natalini e la bulimia: “Così sono tornata a vivere” - _MissItalia : Flavia Natalini, Miss Lazio, ha raccontato a @leggoit la sua battaglia e la sua vittoria contro la bulimia. -