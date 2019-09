La figlia di Maria Grazia Cucinotta Si chiama Giulia | ha 18 anni ed è identica alla mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Avete mai visto ladi? Sie ha appena compiuto 18. Come è? Ovviamente bellissima come sua. La prima e unicadella bella attrice ha raggiunto la maggiore età e i suoi genitori, che la amanofollia, hanno organizzato per lei una festa splendida a tema Egitto. È raro, anzi rarissimo, cheposti sui social foto dellama, in occasione del 18esimo compleanno della ragazza, lo ha fatto. “Auguri amore per i tuoi 18– ha scritto la– La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore, ogni volta che ti guardiamo, amandoti ogni secondo di più, tu sei la nostra vita, la nostra felicità”, è questa la didascalia del video postato su Instagram nel quale la ragazza sorride felice accanto ai ...

Katanesella : RT @giuvannuzzo: Poltrone ? Monti ? Renzi ? Elezioni /voto degli italiani? Tradimento ? Mia figlia, mio figlio ? Italiani/popolo/piazza ? M… - hug_me_jd : RT @giuvannuzzo: Poltrone ? Monti ? Renzi ? Elezioni /voto degli italiani? Tradimento ? Mia figlia, mio figlio ? Italiani/popolo/piazza ? M… - Andrea18423855 : RT @giuvannuzzo: Poltrone ? Monti ? Renzi ? Elezioni /voto degli italiani? Tradimento ? Mia figlia, mio figlio ? Italiani/popolo/piazza ? M… -