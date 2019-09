La distruzione dell’Amazzonia è un crimine contro l’umanità

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) Chi studia l’Amazzonia sa che stiamo drammaticamente raggiungendo un punto di non ritorno, anche detto tipping point – che gli scienziati indicano intorno al 25% di ecosistema distrutto - oltre il quale le foreste, non più in grado di svolgere le loro funzioni ecologiche, collassano, lasciando dietro di sé siccità, erosione e aride savane.Dove prenderanno l’acqua le sconfinate distese di soia e di pascoli che stanno sostituendo le foreste? Chi ci aiuterà ad assorbire la pazzesca quantità di CO2 prodotta dalla deforestazione? Chi alimenterà i fiumi d’acqua che si riversano negli oceani grazie all’Amazzonia? Chi ci aiuterà a raffreddare un pianeta in ebollizione? La scomparsa dell’Amazzonia, in una sorta di effetto domino, condizionerebbe il futuro di tutto il Pianeta.La biosfera funziona intorno ad ...

