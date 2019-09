La Cassazione ha confermato la condanna dell’ex generale Bruno Stano al risarcimento

La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario : La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario , da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore.

La Cassazione ha confermato la confisca dei 49 milioni di euro alla Lega : Francesco Belsito (foto: LaPresse – Stefano Porta) L’inchiesta giudiziaria sui rimborsi elettorali ricevuti dalla Lega e usati per spese personali si avvia verso la fine. Martedì 6 agosto la Corte di Cassazione ha confermato la confisca di 49 milioni di euro e ha dichiarato prescritto il reato di truffa per il quale l’ex leader Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito erano stati condannati in appello. Belsito ...