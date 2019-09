La carica dei cleanfluencer | i guru social delle pulizie

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019)(Getty Images) I più famosi sono (forse) quelli legati alla moda, una tra tutti Chiara Ferragni. Ma anche gli influencer che operano in settori come i videogame, i viaggi e il cibo non scherzano in quanto a seguito e compensi. Qualche giorno lo youtuber PewDiePie, professione videogiocatore, ha superato il traguardo dei 100 milioni di follower su Youtube. Con tutta questa concorrenza per nuovinon è facile farsi notare. A meno di non scoprire un nuovo, lucroso settore di influenza: è in quest’ottica che va interpretata la recente ondata di, ovvero gli influencer che pubblicano video in cui mostrano come pulire casa. Emersi negli ultimi anni come una nicchia all’interno della più ampia tendenza deidello stile di vita e del benessere, istanno accumulando milioni di visualizzazioni e un’impensabile quantità di sponsor, tra libri e linee ...

