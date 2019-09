Kingdom Hearts III | Re Mind – Nuovo trailer dal TGS 2019

Fonte : nerdgate

(Di martedì 10 settembre 2019) Settembre è giunto e il Tokyo Game Showè alle porte. La fiera giapponese più importante del mondo dei videogiochi è sempre un’occasione per avere uno sguardo ai titoli prodotti in oriente che molte volte trovano poco spazio negli eventi europei ed americani. In occasione della fiera, Square Enix ha deciso di rilasciare undi Re, il DLC diIII. Nel DLC saranno disponibili nuovi boss, sfide ed unepisodio per poter approfondire ed espandere la trama diIII. Come si può osservare da questo e dalprecedente, saranno aggiunti due famosi keyblade: Lontano Ricordo e Portafortuna, che saranno disponibili per tutti gratuitamente, rispetto a Reche sarà a pagamento. La data d’uscita è fissata per l’inverno per PS4 e Xbox One, ma non abbiamo ancora un giorno preciso per la pubblicazione. L'articolo...

