Juventus | fra i segreti del successo economico | CR7 ed espansione mercato asiatico

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juventus - per giugno interesserebbero diversi parametri zero fra cui De Gea e Alderweireld : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre, ma le voci sul mercato restano sempre molto attuali, soprattutto in questo weekend dedicato alle nazionali. Una delle società che dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista delle cessioni è la Juventus, con Sarri che si ritrova una rosa ricca di giocatori e formata anche da qualche scontento. Due su tutti, Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League dal tecnico ...

Juventus - Sarri 'presta' molti giocatori alle nazionali : fra loro CR7 e De Ligt : I giocatori della Juventus dopo la partita contro il Napoli, hanno avuto un bel regalo da Maurizio Sarri che ha concesso loro ben tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio. Da domani la squadra inizierà a preparare la sfida contro la Fiorentina, ma all'appello mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che rientreranno solo nella prossima settimana. Tra essi ci saranno anche ...

Juventus-Napoli - denunciati un centinaio di ultras partenopei : hanno infranto divieto di acquistare i biglietti per il settore ospiti : Un centinaio di ultras del Napoli sono stati denunciati per aver infranto il divieto di acquisto del biglietto per il settore ospiti in occasione della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. I tifosi, come spiega la questura di Torino, sono stati individuati grazie alle indagini della Digos. Stando agli accertamenti, gli ultras “residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato ...

Serie A - l’analisi di Francesco Totti : “scudetto alla Juventus - Roma più forte della Lazio. Il mio futuro sarà…” : Francesco Totti svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato di Serie A: scudetto alla Juventus, Roma più forte della Lazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro… Francesco Totti è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano della Roma, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dalla posizione di dirigente giallorosso, per i ben ...

Dalla Francia - L'Equipe : Juventus - la riserva di Alex Sandro potrebbe essere Nsoki del Psg : E' sempre tempo di calciomercato, a maggior ragione a sei giorni Dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori....Continua a leggere

Juventus - la parte fragile di Cristiano Ronaldo : il racconto commosso del portoghese : Cristiano Ronaldo si prepara per l’inizio della stagione con la maglia della Juventus con l’obiettivo di trascinare i bianconeri verso nuovi importanti obiettivi. “Il 2018 e’ stato l’anno piu’ difficile della mia vita a livello personale”. Intervista per l’emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo racconta tutte le difficoltà dello scorso anno fuori dal campo con due situazioni che si sono ...

Juventus Women – Brutte notizie per Bonansea : frattura al piede per l’attaccante bianconera : Barbara Bonansea costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico: frattura al piede per la calciatrice della Juventus femminile Inizio amaro per Barbara Bonansea: la calciatrice azzurra si è procurata un fastidioso infortunio durante il primo tempo della sfida di Women’s Cup giocata domenica tra la Juventus ed il PSG. L’attaccante della Juventus femminile si è fratturata la base del quinto metatarso del piede sinistro. ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : “Nome nuovo per l’attacco - si pensa a Moussa Dembelé” : Calciomercato Juventus – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento per Moussa Dembelé. I campioni d’Italia – scrive ...

Juventus - blitz di Paratici in Francia : 3 gioielli francesi sul piatto : Juventus – Gli occhi della Juventus in Ligue 1: come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, gli osservatori bianconeri hanno assistito venerdì sera alla roboante vittoria del Lione contro l’Angers (6-0). Non solo Pogba o Mbappè. Paratici guarda i fenomeni del futuro, 3 stelle francesi nel mirino, 3 talenti del Lione. Juventus, Paratici su 3 talenti del Lione Occhi puntati soprattutto […] More

Gazzetta dello Sport - Juventus : fra i giocatori in uscita potrebbe esserci Matuidi : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, ha principalmente il problema di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: il direttore Sportivo Fabio Paratici, dopo l'amichevole tradizionale di famiglia a Villar Perosa, ha sottolineato come potrebbero esserci alcune cessioni, ribadendo le parole di Sarri nel post partita del match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Sono tanti i giocatori che potrebbero ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...