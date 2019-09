Juventus-Barcellona calcio femminile | Champions League | programma | orari | tv e streaming

Calciomercato Juventus - scambio last minute con il Barcellona : le ultimissime : Calciomercato Juventus- Ultimo giorno di mercato da vivere con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come trapelato dalla stampa spagnola, Barcellona e Juventus starebbero lavorando sul potenziale scambio Rakitic-Bernardeschi. Trattativa leggermente arenata a causa di una contropartita economica chiesta dalla Juventus. Fumata bianca complicata nel corso delle prossime ore, ma la […] More

Il Barcellona vorrebbe Bernardeschi per cedere Rakitic alla Juventus : Questa sera alle ore 22 suoneranno le sirene che sanciranno la fine di questa sessione di mercato che per la Juventus, ma anche per tanti altri top-club, è stata molto faticosa soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Nonostante la chiusura imminente, Fabio Paratici prima della gara casalinga contro il Napoli non avrebbe escluso altri colpi in extremis. Le parole sibilline del ds bianconero si riferivano probabilmente ad una trattativa in ...

Champions League - ecco i sorteggi. L'Inter ritrova il Barcellona - per la Juventus pericolo Atletico Madrid : Sorteggio in chiaro-scuro per le squadre italiane impegnate nei gironi di Champions League: sorride il Napoli, va tutto sommato bene alla Juve e all’Atalanta, mentre l’Inter avrà sulla carta il compito più difficile di tutti. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono stati inseriti nel Girone F c

Champions League : Juventus con Atletico - Inter con Barcellona - Napoli e Liverpool. Per l’Atalanta c’è il City : I campioni d’Italia ritrovano l’Atletico Madrid, mentre per Napoli e Inter si annunciano altri scontri stellari, rispettivamente contro i campioni in carica del Liverpool e il Barcellona. l’Atalanta, all’aesordio, dovrà vedersela con il City

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...

Calciomercato Juventus – Emre Can pronto all’addio : Barcellona e Bayern Monaco sul centrocampista tedesco : Emre Can sta pensando seriamente di lasciare la Juventus: perso il posto da titolare e vista la possibile esclusione dalla Champions, il tedesco valuta le proposte di Barcellona e Bayern Monaco Parabola davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco, molto stimato da Massimiliano Allegri, è arrivato da appena un anno fra tanti elogi e un posto di rilievo nella mediana bianconera. Dopo una sola stagione, con ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2020 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Atalanta e Inter in attesa - pericoli Barcellona e Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le fasce del Sorteggio – Le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle italiane Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena l’estrazione che definirà la composizione degli otto gironi. Le 32 squadre partecipanti conosceranno le avversarie che si troveranno di fronte nella ...

La Juventus vuole Rakitic - in cambio al Barcellona andrebbe Emre Can : Ultima settimana di calciomercato, con le grandi pronte agli ultimi colpi per sfoltire la rosa, sistemare qualche errore o ovviare a problematiche legate ad esuberi e infortuni. All'Inter serve almeno un attaccante, al Milan più di un innesto, la Roma deve fare i conti con l'infortunio di Perotti e una difesa che è parsa traballante, il Napoli vuole completare il reparto offensivo e la Juve ha una rosa troppo ampia ed è in cerca del colpaccio. ...

Dall'Argentina - Clarin : Juventus - Bentancur interesserebbe al Barcellona : A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino. Si sarebbe parlato anche di ...

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Juventus - Tuttosport : 'Il Barcellona avrebbe proposto lo scambio Rakitic-Emre Can' : Il mercato potrebbe regalare altri importanti acquisti gli ultimi 11 giorni di trattative: in particolar modo le società che sembrerebbero più attive sono quelle di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. I bianconeri sono soprattutto impegnati nelle cessioni, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e per cercare di sistemare il bilancio, provato da pesanti investimenti (su tutti quello riguardante il difensore De Ligt ...

Corriere dello Sport - Juventus : possibile scambio Manduzkic - Dembelé con il Barcellona : La Juventus continua a lavorare sul mercato con l'esigenza principale che resta quella di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. I principali indiziati a lasciare Torino sono essenzialmente tre: Rugani, Matuidi e Mandzukic, anche se non è da escludere la possibile partenza di Emre Can. Di recente il direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza ...

Juventus - Suarez offerto dal Barcellona (RUMORS) : Il calciomercato potrebbe regalare interessanti acquisti in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti solo il mercato inglese si è chiuso l'8 agosto mentre in Spagna, Germania, Francia ed Italia la scadenza è prevista per il 2 settembre. Una delle società più chiacchierate in merito a possibili trattative di mercato è sicuramente la Juventus, che deve però pensare dapprima a cedere alcuni esuberi prima di piazzare ulteriori ...