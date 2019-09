Jairzinho Pieter come Astori | il portiere di Curaçao muore in ritiro con la sua

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Il31enne è stato soccorso dai medici della sua nazionale per un malore prima di addormentarsi tranquillamente, poi la tragedia Un tragedia scuote la Nazionale di, proprio alla vigilia della partita di Nations League della CONCACAF da giocare contro Haiti. Ilè morto nella sua stanza d’albergo per una crisi cardiaca, proprioavvenuto a Davidenel marzo 2018 prima di Udinese-Fiorentina. Il giocatore 31enne è stato ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Port-au-Prince,confermato da Jeanty Thecieux, un membro della FFK (la federazione calcistica di).ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dello staff medico della nazionale, prima di addormentarsi tranquillamente. Poche ore dopo la tragedia che ha sconvolto l’intera nazionale, che dovrà comunque scendere in ...

