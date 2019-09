Jack Ma lascia lascia la presidenza di Alibaba Ora mi godrò la vita

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) “Non è la fine di un’era ma l’inizio di una nuova, per me”. Il grande giorno è arrivato.Ma compie 55 anni eladi, il gruppo cinese del commercio elettronico che lui stessa ha fondato esattamente venti anni fa, il 10 settembre 1999. Come riporta anche la BBC, a prendere le redini dell’azienda che oggi sul mercato vale 460 miliardi di dollari sarà l’attuale ceo, Daniel Zhang. Non ci sarà, ufficialmente, nessun evento pubblico, se non il party per celebrare la fondazione della compagnia che coincide, e non è casuale, con il ritiro di Ma. Il fondatore diaveva annunciato il suo ritiro in un’intervista al New York Times. Desidera cambiare, dedicarsi alla filantropia e all’educazione. Con altri 8 tycoon cinesi ha già fondato nel 2015 la Hupan ...

