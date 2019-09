«Italia ed Europa sono complici dei trafficanti di esseri umani | e l' ho vissuto sulla mia

"Con la fine del governo gialloverde l'Italia torna in Europa" dice Sassoli : Un governo deve lavorare con collegialità. L'azione del Pd per rilanciare le politiche europee è una grande opportunità. Il Pd sta facendo sul serio. Pd e M5S sono stati molto coraggiosi. Per tutti adesso l'obiettivo è quello di riaprire il cantiere europeo”. È un passo dell'intervista che il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano in edicola. Ma la priorità, tuttavia, restano i migranti e i bilanci. ...

Nazionale Italiana - Mancini : “Dobbiamo stare tra le prime 5 d’Europa. Izzo e Acerbi in difesa?…” : “Faremo quattro-cinque cambi sicuramente. Abbiamo bisogno di gente fresca, poi vedremo anche durante la partita”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a poche ore dalla sfida in casa della Finlandia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. “Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini per Barella? Forse. Sensi al posto di Verratti squalificato? Questa è l’unica sicura”, ha ...

Atletica - Europa-USA : Filippo Tortu e Davide Re guidano il contingente Italiano a Minsk : C’è grande attesa e curiosità intorno al match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti che si terrà lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre a Minsk (Bielorussia). Scenderanno in pista alcuni tra gli atleti più forti del pianeta. Saranno sei gli italiani in gara: Filippo Tortu, Davide Re, Fausto Desalu, Yeman Crippa, Luminosa Bogliolo e Ayomide Folorunso. I primi azzurri a scendere in pista saranno Tortu e Re, impegnati nel Day 1. ...

Gentiloni : "Italia decisiva nell'Ue - ha diritto al ruolo che le spetta | L'Europa affronta una fase cruciale" : L'ex premier, indicato dall'Italia come proprio commissario europeo all'indomani, parla all'indomani del suo incontro con la presidente eletta della commissione Ue Ursula von der Leyen.

Gentiloni : "Siamo in una fase cruciale per l'Europa - l'Italia ha diritto a ruolo che le spetta" : Paolo Gentiloni, ex Premier e futuro commissario UE, oggi è stato a Santa Severa a ricevere il Premio Cultura Gian Piero Orsello. In un breve discorso ha parlato del ruolo dell'Italia in Europa e ha detto:"Credo che l'Italia abbia tutto il diritto e direi anche il dovere di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea"Gentiloni, che ieri ha incontrato ...

Nonostante i recenti rincari - le offerte mobili in Italia sono tra le più basse d’Europa : Nonostante i recenti aumenti le tariffe per la telefonia mobile sono scese, in Italia, del 20% e sono tra le più convenienti in Europa. L'articolo Nonostante i recenti rincari, le offerte mobili in Italia sono tra le più basse d’Europa proviene da TuttoAndroid.

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

Uragano Dorian verso Europa ed Italia È una bufala - facciamo chiarezza : Nelle ultime ore si sta diffondendo sulla rete, in particolar modo su facebook, una notizia riguardante l'arrivo dell'Uragano Dorian sull'Europa e addirittura in Italia. Premettiamo immediatamente...

Evasione Iva : anche nel 2017 Italia bandiera nera d'Europa : L’Italia è risultata prima in Europa per l’Evasione Iva in valore nominale nell’anno 2017. È quanto emerge dall’ultimo rapporto UE, che stima in 33,6 miliardi di euro le perdite per lo Stato. Rispetto al 2016 c’è un lieve miglioramento, perché l’Evasione si è ridotta del 2,8%, ma non è bastato al Bel Paese per perdere un primato tutt’altro che da celebrare. Dal rapporto, inoltre, emerge che l’Italia occupa la quarta posizione nella classifica ...

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

Gentiloni a un passo dall'Economia In Europa guarderà i conti Italiani : Chi frequenta abitualmente i palazzi del potere comunitario lo dà quasi per certo. Sulla carta dovrà vedersela con il belga Didier Reynders e la finlandese Jutta Urpilainen, entrambi ex ministri delle Finanze, ma Paolo Gentiloni è a un passo da ricevere la delega agli Affari economici e monetari dalla nuova presidente Ursula von der Leyden che vedrà oggi a Bruxelles per i colloqui di rito che la ...

SPILLO/ Così la Bce fa più ricco il Nord Europa a spese dell'Italia : Le nuove aste Tltro programmate dalla Bce non aiuteranno l'Italia, bensì Paesi come Germania e Francia, che Così ricevono anticipazioni a tasso negativo

Evasione Iva - nel 2017 l'Italia ancora prima in Europa : Il trend è in calo ma ancora non basta. I Paesi Ue in cui l'Evasione dell'Iva è la più bassa sono Cipro (0,6%), Lussemburgo (0,7%) e Svezia (1,5%)

Uragano Dorian - l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...