Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Nel secondo e ultimo giorno di Ashura, una delle più importanti festività dell’Islam sciita durante la quale si commemora il martirio dell’Imam al-Husayn ibn Ali, nipote del profeta Maometto, 31 persone hanno perso la vitache si è creata vicino al principale santuario della città santa di, in, un centinaio di chilometri a sud della capitale Baghdad. I pellegrini, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero della Sanità, Saif al-Badr, sono arrivati a centinaia di migliaia nel sito sacro iracheno. Il grande numero di persone accorse ha provocato una forte pressione della folla che, oltre ad uccidere 31 presenti, ne haalmeno altri 100, con un bilancio che non è ancora definitivo. Milioni di sciiti instanno celebrando l’ultimo giorno della festività. Il culmine della commemorazione è previsto propriocittà di, ...

fattoquotidiano : Iraq, 31 morti e 100 feriti nella calca a Kerbala per le celebrazioni dell’Ashura - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Iraq, 31 morti e 100 feriti nella calca a Kerbala per le celebrazioni dell’Ashura - CHEfa71 : RT @fattoquotidiano: Iraq, 31 morti e 100 feriti nella calca a Kerbala per le celebrazioni dell’Ashura -