Iran | si dà fuoco la ragazza che aveva sfidato il divieto di accesso allo stadio per le

(Di martedì 10 settembre 2019) Una storia terribile che arriva dall’. A raccontarla è Gianluca Di Marzio. Riguarda “Blue Girl”, ovvero lache, lo scorso marzo, provò ad intrufolarsidi per seguire la sua strada del cuore, l’Esteqlal of Terhan. Il blu, infatti, è il colore della sua squadra. Prima fu cacciata via al momento di passare i tornelli, poi fu messa in carcere per tre giorni. Dopo sei mesi, avrebbe dovuto comparire in Tribunale per ascoltare la sua sentenza definitiva di condanna. Una condanna che avrebbe potuto andare dai sei mesi ai due anni di carcerazione. Lei, però, non ha sopportato il peso. Non ha voluto ascoltarla. Ha preferito darsi. Blue Girl è morta. Per il solo fatto di aver provato ad assistere ad una partita di pne. L’episodio ha generato un grande dibattito in. Sono oltre 40 anni che le donne non possono accedere alle ...

valeriafedeli : Rabbia e dolore per la morte di una giovane tifosa di calcio che si era data fuoco a Teheran per protesta contro la… - Agenzia_Ansa : Stadi vietati alle donne in #Iran, tifosa si dà fuoco e muore #ANSA - repubblica : Iran, si era data fuoco per protestare contro stadi vietati alle donne: morta per le ustioni giovane tifosa [news a… -