Iran | Fedeli | ‘rabbia e dolore per morte tifosa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Rabbia eper ladi una giovane tifosa che si era data fuoco per protesta contro le intollerabili discriminazioni subite nel suo Paese, l’. Una protesta estrema contro un possibile processo per aver tentato di entrare in uno stadio durante una partita di calcio a Teheran”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria. “Una vicenda -aggiunge- che ci impone di continuare a fare pressione contro le discriminazioni di genere e di farlo in tutte le sedi internazionali, insieme a tutti soggetti che possono esercitare un’influenza in quelle aree del mondo dove non sono riconosciuti e tutelati i diritti fondamentali e le libertà delle persone”.L'articolo, ‘rabbia epertifosa’ CalcioWeb.