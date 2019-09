Intesa Sp | apre a Como agenzia dedicata a settore case esclusive

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Milano, 10 set. (AdnKronos) -Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ha inaugurato a, in piazza Cavour, la primaExclusive sul territorioagli immobili di pregio del valore superiore a 1 milione di euro. Dopo l’apertura

marcomartorelli : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo Casa apre a Como la quinta sede in Italia - dopo le sedi di Milano, Padova, Roma e Torino - riservata a… - domasibarita : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo Casa apre a Como la quinta sede in Italia - dopo le sedi di Milano, Padova, Roma e Torino - riservata a… - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo Casa apre a Como la quinta sede in Italia - dopo le sedi di Milano, Padova, Roma e Torino - riserva… -