Incidente Chivasso | schianto sulla Torino-Milano | bimbo incastrato con la mamma tra le

Fonte : fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019) Tragedia sfiorata sull'autostrada A4all'altezza di: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

QCanavese : CHIVASSO - Incidente stradale sulla A4: ferito anche un bambino - LuceverdeRadio : #autostrade #incidente - A4 Milano -Torino code di 1 km fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest > Torino #luceverde #Piemonte -