In Friuli Venezia Giulia la cimice asiatica ha distrutto quasi il 100% dei raccolti

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : maltempo in arrivo - criticità idrogeologica da domani mattina : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido dalle 8 di domani mattina e fino alle 8 di lunedì. Nella giornata di domani un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione: al mattino saranno probabili piogge sparse in genere deboli o moderate. Nelle ore successive, e specie dal pomeriggio e in serata, le ...

Cdm impugna la legge del Friuli Venezia Giulia : discrimina i migranti : Cdm impugna la legge del Friuli Venezia Giulia: discrimina i migranti.Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Tagliere Solidale fondi per i boschi Forni Avoltri : Costruire, attraverso i fondi derivati dalla vendita dei taglieri e donati al Comune di Forni Avoltri, percorsi di conoscenza del bosco e dare un contributo concreto al recupero di parte del materiale legnoso schiantatosi a terra a seguito dalla tempesta Vaia abbattutasi sul Fvg. E’ il duplice obiettivo del progetto Tagliere Solidale presentato oggi a Udine alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale a Risorse forestali e ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità per forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido da oggi alle 14 fino a domani alle 6, e riguarda temporali anche forti previsti in regione. Un fronte freddo atlantico – si spiega nell’avviso – è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l’instabilità sulla regione, soprattutto verso sera. Nella notte affluirà ...

Lieve scossa in Friuli Venezia Giulia : avvertita a Gemona del Friuli [DATI INGV] : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nell'Alto Friuli alle ore 10.54 di oggi. Dalle rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a...