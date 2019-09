Il vero interesse degli antiabortisti? Controllare le donne

Fonte : vanityfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Dicono di tenere alla vita e di volerla difendere, ma secondo un nuovo sondaggio curato da Supermajority / PerryUndem, di cui parla il quotidiano inglese The Guardian, ciò che realmenterebbe gli, che si oppongono al diritto all’interruzione di gravidanza e alle leggi che ne permettono l’accesso, sarebbe soprattutto il controllo delle. In base alle risposte alle domande del sondaggio, risulta che siano contrari alla parità di genere praticamente in ogni aspetto. Secondo i pro-life, la vita inizia nel momento del concepimento: il loro movimento sostiene l’idea secondo cui l’opposizione al diritto all’aborto è semplicemente dettata dalla volontà di voler salvare vite umane. Ma il sondaggio di Supermajority / PerryUndem, articolato in 10 domande sulla parità di genere, smentisce questa visione. Gli uomini sono leader politici migliori delle? Più ...

