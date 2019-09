Il tormentone dell’estate 2019 è ‘Mambo salentino’ | tutti i vincitori del Power

Tutti i vincitori di Power Hits Estate 2019 - Mambo Salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è il tormentone dell’estate : Sono stati decretati i vincitori di Power Hits Estate 2019, con Mambo Salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso eletto come tormentone della stagione che sta volgendo al termine. Per Alessandra Amoroso, si è trattato della prima volta sul palco del Power Hits, come ha tenuto a sottolineare anche Giorgia Surina, mentre i Boomdabash sono delle vecchie conoscenze dell'evento dal momento che hanno già trionfato nel 2018. Racconta ...

Boomdabash ed Alessandra Amoroso : “Mambo Salentino” eletto a tormentone dell’estate 2019 : Il Travolgente successo dei Boomdabash non intende fermarsi e insieme ad Alessandra Amoroso si aggiudicano la vittoria del premio RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 con il brano “Mambo Salentino”. Nella splendida cornice dell’arena di Verona in una serata ricca di stelle della musica nazionale e internazionale il primo premio dell’evento RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 è andato per il secondo anno consecutivo proprio alla band salentina che ...