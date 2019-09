Il nuovo singolo di Renato Zero è La Vetrina | annunciato il prossimo estratto da Zero Il

Le Parole Lontane dei Maneskin - il nuovo singolo con protagonista Marlena : Le Parole Lontane dei Maneskin sarà in radio da venerdì 13 settembre. Si tratta del nuovo singolo della band guidata da Damiano David che torna in radio sul finire dell'estate con un nuovo pezzo contenuto nell'album Il Ballo Della Vita. Scritto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, Le Parole Lontane è già stato certificato singolo d'oro ed è tra i brani più apprezzati dai fan all'interno del disco rilasciato ...

Quando Fuori Piove è il nuovo singolo di Ultimo dopo 2 sold out negli stadi : Si intitola Quando Fuori Piove il nuovo singolo di Ultimo. Scritto dall'artista stesso e contenuto nel terzo album di inediti, Colpa Delle Favole, Quando Fuori Piove non ha ancora una data di uscita ma il cantante ha annunciato di essere già a lavoro per la realizzazione del videoclip ufficiale. La notizia giunge insieme al doppio sold out registrato dal tour negli stadi in programma per il prossimo anno. Le date di Firenze, di sabato 6 ...

Maneskin : Marlena ritorna protagonista nel videoclip nuovo singolo “Le parole lontane” : Dal 13 settembre 2019 è in radio “LE parole lontane”, il nuovo singolo in italiano dei Måneskin già certificato disco d’oro, estratto da “IL BALLO DELLA VITA” (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), il progetto discografico da record della band con oltre 154,7 milioni di stream e certificato doppio disco di platino, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk contando ben 4 singoli in top ten. Il brano è accompagnato dal ...

Arriva il videoclip di Io Sono Bella di Emma : il nuovo singolo è già virale tra le fan : Il videoclip di Io Sono Bella di Emma è finalmente ufficiale. L'artista salentina è appena tornata in radio con il singolo scritto per lei da Vasco Rossi con Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, mentre tra le fan è già effetto virale. Com'era stato annunciato, il video è stato pubblicato a qualche giorno dall'approdo in radio di Io Sono Bella, brano che contiene l'essenza di Vasco Rossi ma è anche particolarmente azzeccato per ...

Il nuovo singolo di Emma Marrone divide : Le aspettative per la nuova canzone di Emma Marrone erano molto alte. "Io sono bella" è in rotazione in radio da qalche settimana e ha nettamente diviso la critica. “Io sono bella” è l'ultimo singolo di Emma Marrone, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione ormai da qualche giorno in tutte le radio. Ha firme importantissime, prima fra tutte quella di Vasco Rossi, un regalo che il rocker di Zocca ha voluto fare alla ...

Can You Hear Me è il nuovo singolo dei Korn - tra dolore e smarrimento (video - testo e traduzione) : Mancano pochi giorni al rilascio di The Nothing, 14ˆ opera in studio della band di Jonathan Davis in uscita il 13 settembre, e nelle ultime ore il nuovo singolo dei Korn è stato pubblicato come terza anticipazione dopo Cold e You'll Never Find Me. Ciò che ormai è più che evidente è l'evoluzione oscura di una band che ha scritto una delle pagine più importanti del nu metal: la violenta Blind che ne decretò gli ...

'Prima che diventi giorno' - il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti dopo il Beach Party : Dal 6 settembre in radio e su tutte le piattaforme streaming e digital download. 5 minuti funk suonati con una band...

“Prima che diventi giorno” - nuovo singolo per Jovanotti : Jova racconta come nasce il suo ultimo singolo "Prima che diventi giorno", estratto da Jova Beach Party EP, la colonna sonora del più clamoroso format di intrattenimento che ha già entusiasmato, fatto sognare cantare e ballare oltre 400.000 persone con un sold out dopo l'altro. Prodotta da Rick Rubin e registrata negli Shangri La Studios di Malibu a marzo di quest'anno, "Prima che diventi giorno" non è una canzone, è una festa! Tutta suonata in ...

Always There è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet - un pop-rock spirituale (audio - testo e traduzione) : Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet troviamo una prima risposta alle tante domande emerse dopo le dichiarazioni del chitarrista Jake Kiszka rilasciate a NME durante l'estate. Il musicista aveva spiegato che nel nuovo album della band, il secondo in studio dopo Anthem Of The Peaceful Army (2018), saranno presenti nuove sonorità e nuovi stili, frutto dei tanti viaggi effettuati durante il tour che hanno portato i Greta Van Fleet a ...

Io Sono Bella di Emma ha il sapore rock della penna di Vasco Rossi - audio e testo del nuovo singolo : Io Sono Bella di Emma anticipa l'album che l'artista rilascerà per i primi 10 anni di carriera. Il nuovo singolo era atteso da settimane, dopo che l'artista ne aveva dato l'annuncio sui suoi social, con approdo in rotazione radiofonica a cominciare dal 6 settembre. Si tratta di un brano dal sapore rock, di quello alla Vasco, ma nel testo si contano anche le penne di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, mentre la produzione è ...

