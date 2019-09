I trend più facili per l’autunno 2019 emersi dal Festival di Venezia

Lo slip riducibile è il trend più hot dell’estate : Di bikini in questa estate 2019 se ne sono visti di tutti i colori, forme e dimensioni ma, adesso che mare, sole caldo e spiagge iniziano ad essere un lontano ricordo, è ora ti tirare le somme. C’è un modello in particolare che ha spopolato tra le star: il costume con lo slip riducibile. Un piccolissimo pezzo di tessuto che può scorrere su un cordino, micro anche quello, e diventare così più o meno coprente, un pezzo minimal ma dall’altissimo ...

Il lob di Pattinson e il bowl cut di Chalamet - i tagli capelli da uomo più trendy dal film «The King» : bowl cutbowl cutMicro frangiaLobLobLobtaglio shagÈ una delle pellicole del Festival di Venezia di cui si parla di più in questi giorni, anche per questioni di stile, si tratta di «The King», prodotto da Netflix, la storia del re d’Inghilterra Enrico V. I motivi? Eccone almeno quattro. 1. Il protagonista è l’heartthtrob per eccellenza Timothée Chalamet, che in molti ricordano come Elio nel film di Luca Guadagnino, «Chiamami col tuo ...

Più di 80 applicazioni dannose scovate dopo Ferragosto da trend Micro : elenco ufficiale : Ci sono più di 80 applicazioni dannose che dobbiamo prendere in esame questo sabato, alla luce di una nuova ondata di attacchi ai nostri smartphone come riportato da Bufale.net poco fa, dove troverete la lista completa. Ancora una volta, siamo al cospetto di una "campagna adware" da non sottovalutare, in quanto alcune tra le app che mi appresto a portare alla vostra attenzione sono state scaricate milioni di volte e sono molto popolari in giro ...

Sondaggi politici Youtrend : Lega - Fi e Fdi potrebbero avere la più grande maggioranza della storia : Matteo Salvini, nel corso del suo ultimo intervento in Senato, ha ribadito come, a suo avviso, l'Italia nel suo immediato futuro politico abbia un solo orizzonte possibile: elezioni il prima possibile. Una prospettiva che naturalmente non può che ingolosire una Lega che, stando a quelle che sono le rilevazioni dei Sondaggi, pare destinata a essere il partito candidato a stravincere la prossima tornata elettorale, con possibilità di guidare con ...

