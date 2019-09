I misteri delle piramidi svelati | l’Egitto com’era 5 mila anni fa

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 10 settembre 2019) A tutt’oggi, l’edificazioneegiziane è un mistero irrisolto. Numerose, inoltre, secondo egittologi ed archeologi sono ancora sepolte sotto le sabbie del deserto e devono ancora essere scoperte. «Antico Egitto: i» è la nuova serie-evento di Focus – al canale 35 del digitale terrestre -, al via da mercoledì 11 settembre, in prima serata. Grazie a CGI (computer-generated imagery), archeologia aerea all’avanguardia ed inedite immagini satellitari, i sei appuntamenti di The Pyramids: Solving The Mystery (titolo originale) tentano di decodificare idella costruzionee ricreare l’Egitto com’era oltre 5.000fa. «Antico Egitto: i» concentra la sua attenzione sui siti di Saqqara, Kheops, Dahshur, Abu Rawash, Giza e Meidoum, che vengono studiati con droni, tecnologie combinate ad analisi ...

oniontornetwork : RT @zazoomnews: Morto Stefano Delle Chiaie uomo dei misteri e della destra neofascista - #Morto #Stefano #Delle #Chiaie - IICAtene : RT @Italia: Una corona di pietra domina l'altopiano delle Murge occidentali in #Puglia: è Castel del Monte, la 'fortezza dei misteri' di Fe… - infoitinterno : Morto Stefano Delle Chiaie, uomo dei misteri e della destra neofascista -