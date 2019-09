I Love You | Colonel Sanders! è il nuovo dating sim dedicato a KFC

Fonte : eurogamer

(Di martedì 10 settembre 2019) KFC ( famosa catena di fast-food americana specializzata nel pollo) si sta preparando a lanciare unsim in cui avrete la possibilità di provarci anche col famoso Colonnello Sanders. No, non si tratta di uno scherzo e se conoscete l'anime Food Wars!: Shokugeki no Soma, allora vi ritroverete a casa in IYou,A Finger Lickin' GoodSimulator.I giocatori rivestiranno i panni di alcuni studenti in un corso di cucina in cui l'obiettivo è quello di incontrare il Colonnello e diventare il suo partener esclusivo. Ci saranno battaglie di cibo e decisioni che cambieranno il corso della vostra vita."IYou,A Finger Lickin' GoodSimulator vi metterà nei panni di uno studente che frequenta un corso di cucina, con l'biettivo di uscire col Colonnello Sanders. Durante il tuo viaggio, verrai a contatto con decisioni che cambieranno il ...

