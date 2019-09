Hyundai - La 45 EV omaggia la Pony di Giugiaro

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Lacrea un ponte tra il passato e il futuro celebrando la propria storia al Salone di Francoforte con la 45 EV Concept. La sigla suggerisce subito la presenza in un powertrain elettrico, ma lanon ha fornito alcun dato in merito a propulsore e batterie, concentrandosi solo sul design. L'omaggio a. In pochi probabilmente si ricorderanno delladel 1974, progettata da tecnici inglesi ex British Leyland e disegnata dalla Italdesign diper approcciare il mercato globale. Da questo progetto nacque nello stesso anno anche laCoupé Concept, nota anche come Asso di Fiori, alla quale il nuovo progetto si è ispirato. Linee minimaliste. A 45 anni di distanza il gruppo coreano è diventato un colosso del settore ed ecco l'occasione per ricordare gli inizi con un prototipo che mette in campo soluzioni contestualizzate nel futuro a breve e medio ...