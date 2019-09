Hula dance | la danza hawaiana fa bene alla salute | riduce la pressione del sangue più di

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019) Lahafici per la nostrache superano quelli dell'attività fisica e delle diete consigliati per chi soffre di ipertensione. Questo ballo, hanno dimostrato gli esperti, è infatti in grado di abbassare ladele di offrirefici anche psicologici a chi la pratica.

infoitsalute : Hula dance, il ballo hawaiano contro la pressione alta - infoitsalute : La pressione alta? Si combatte ballando: meglio se con l'hula dance - pampling_italia : ?? Come nascono i nostri disegni? Dall'incredibile creatività dei disegnatori. Ecco per esempio come è sorto Hula Da… -