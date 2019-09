Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) “E’ una bellissima festa, in una bellissima città del turismo e dello sport. C’è tanto entusiasmo, tanti ragazzi, sono felice per questa prima tappa di avvio della nuova Under 21”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele, ai microfoni della Rai. “E’ il momento azzurro delle nostre nazionali, un colore che inizia ad andare di moda. Delusione dopo l’Europeo? E’ ancora forte ma appartiene al passato, da quel momento negativo abbiamo saputo cogliere tante novità. Il massimo rapporto di collaborazione all’interno Club Italia di tutte le nazionali credo sia uno degli elementi di forza”, ha aggiunto il numero uno della Figc. “I prossimi tre mesi, ottobre, novembre e dicembre, saranno mesi molto importanti per le nostre. A breve daro’ una scaletta di questo Consiglio federale, tutti ...

CalcioWeb : #Gravina gonfia il petto: 'adesso l'azzurro va di moda...', le ultime sulle riforme -