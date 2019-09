Governo | Zanda richiama Conte Poi il discorso su Rousseau | “Democrazia rappresentativa o

Governo : Zanda - ‘Pd e M5S possono far maturare qualcosa di nuovo’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Auspico che Conte guiderà la politica del Governo con mano più ferma” rispetto al passato. “Vedo anche che sta nascendo un Governo politico sulla base di un accordo politico”. Ora “la maggioranza e il Governo hanno nelle loro mani il loro destino e possono poter far maturare qualcosa di nuovo nella politica italiana”. Lo ha detto Luigi Zanda , tesoriere Pd, intervenendo ...

Governo : Zanda - ‘Pd unito - Renzi accusa Gentiloni perchè aveva mangiato male’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Se si andrà a elezioni, il Pd sarà unito come non mai” e “forse Renzi aveva mangiato qualcosa di indigesto” quando ha accusato Paolo Gentiloni di voler far saltare l’accordo tra Dem e M5S. Lo dice il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. L'articolo Governo: Zanda, ‘Pd unito, Renzi accusa Gentiloni perchè aveva mangiato ...