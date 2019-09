Governo | verso le deleghe ai sottosegretari al Cdm del 12 settembre Il Pd e i 5 stelle

Governo - voto di fiducia verso le 21 : 10.35 Le votazioni sulla fiducia al Governo Conte II inizieranno verso le 19.30 e l'esito del voto è atteso intorno alle 21. Per il dibattito, concesse 4 ore e 30, nel timing stabilito dalla confeferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il premier Conte pronuncia in Aula il discorso programmatico alle 11,poi Aula sospesa e deposito del testo al Senato. Nuova riunione della Camera alle 13 per il dibattito, che termina alle 17,30. Repliche del ...

Rai - col nuovo Governo si va verso il cambio di maggioranza in cda : Foa rischia la presidenza. E in azienda via ai riposizionamenti : Il presidente della Rai Marcello Foa ritorna nel mirino. E ora rischia il posto. Il cambio di governo e il Conte 2, con la nuova alleanza tra Pd e 5 Stelle, si farà sentire anche a Viale Mazzini. Dove si prospetta anche qui un cambio di maggioranza, con i consiglieri espressione di 5 Stelle e Pd a fare asse con il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Nei corridoi di Viale Mazzini per ora siamo alle chiacchiere informali e ai primi ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo Governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

Di Bella verso Rai1 e Sangiuliano... Il nuovo Governo cambia i direttori : L'dd Fabrizio Salini può dormire sonni tranquillissimi, in quanto brillante (e strategica) espressione delle due anime (dem e grillina) Segui su affaritaliani.it

Governo : Pd Sicilia - 'nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "L’inserimento di Giuseppe Provenzano nella lista dei ministri del nuovo Governo Conte, proposto dal PD, con la delega per il Sud, è un segnale positivo che mette ancora una volta in evidenza il tema dello sviluppo del Mezzogiorno". A dirlo è il capogruppo Pd all’Ars Gi

Governo - diretta : Conte al Quirinale scioglie la riserva. Domani alle 10 il giuramento dei ministri. Verso Fraccaro sottosegretario - Fioramonti all'Istruzione : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Verso Fraccaro sottosegretario - Fioramonti all'Istruzione : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...

Il totoministri del nuovo Governo Conte : Di Maio agli Esteri - Franceschini verso la Difesa : La squadra del nuovo governo Conte si sta componendo e lo stesso presidente del Consiglio incaricato dovrebbe presentare in giornata la lista dei ministri al Quirinale. Conte è atteso al Colle per sciogliere la riserva e fornire a Sergio Mattarella i nomi degli esponenti che entreranno nel prossimo esecutivo, a partire da Luigi Di Maio e Dario Franceschini. Ecco i nomi più papabili.Continua a leggere