Governo | Q100 | D' Uva M5S contrario all' eliminazione della misura

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) "Nel programma presentato dal presidente Conte ci sono tanti punti cari al M5S, punti con i quali ci siamo presentati ai cittadini", lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco D'Uva a margine del discorso del Premier Giuseppe Conte tenutosi a Montecitorio primavotazione per la fiducia al nuovo esecutivo. Il deputato grillini, infatti, si sarebbe dimostratoall'ipotesi del Partito Democratico riguardante la cancellazione definitiva del meccanismoQuota 100, latanto amata da migliaia di lavoratori italiani che consente l'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Come ormai noto, infatti, il nuovogiallo-rosso sta lavorando al fine di recuperare le risorse necessarie che potranno servire per la prossima manovra finanziaria. Ciò costituisce il primo banco di prova per ...

CarlBosch4 : @matteosalvinimi #Salvini, il suo conto agli italiani è: #49milioni RUBATI e rateizzazione 75 anni con sconto 62%… - carminecaiv : @fanpage Se il governo provvederà a cancellare Q100 avrà fatto una cosa buona - infoitinterno : Governo: Q100, welfare e OD, il programma Pd-M5S diventa più ampio -