Governo | Delrio al Senato | incontro con Marcucci

Governo : Delrio - ‘Conte solido - ora al lavoro con sguardo più lungo di diretta Fb’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il presidente Conte ha presentato un programma serio e solido, quello di cui abbiamo bisogno. Il Paese è fermo, dobbiamo creare posti di lavoro. Votiamo sì perchè lei ha accettato di superare logica del contratto. Un gioco di interessi sommari che non guardava al bene comune”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, nelle dichiarazioni di voto alla Camera. Rivolto all’opposizione ...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Pd : squadra chiusa - Delrio non c'è : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Conte oggi al Colle - si tratta sulla squadra : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del Governo Pd-M5s". Ma poi la apre ai migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

Conte 2 - Delrio : “Non entrerò nel Governo. Abbiamo messo a punto un programma serio” : Graziano Delrio dopo l’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte, ha parlato con i cronisti: “Abbiamo messo a punto un programma molto serio che ha al centro il lavoro, le famiglie, le persone fragili, una agenda nuova ambientale e sociale importante per il Paese. Ci sono risposte puntuali per uscire da una crisi importante”. L'articolo Conte 2, Delrio: “Non entrerò nel governo. Abbiamo messo a punto un ...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Governo PD-M5S : tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli : Il summit a Palazzo Chigi svoltosi ieri sera, lunedì 2 settembre, tra il premier incaricato da Mattarella Giuseppe Conte e i vertici dirigenziali dei partiti politici del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle potrebbe aver finalmente portato sostanziali miglioramenti nella formazione della potenziale coalizione di Governo. A rappresentare i democratici alla riunione vi erano gli ex ministri Dario Franceschini ed Andrea Orlando, ...

Delrio sul futuro Governo : "Passi avanti ma ancora nodi sul tavolo" : "Sono stati fatti passi avanti, con un programma serio per la ripresa degli investimenti: il taglio delle tasse, il blocco Iva. Un lavoro che ancora deve essere completato, alcuni nodi sono ancora sul tavolo". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, dopo il vertice a Palazzo Chigi col premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di M5s. In ogni caso il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo ...

Governo : Delrio-Marcucci - ‘passi avanti - domani nuovo incontro con Conte’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Abbiamo fatto passi in avanti”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera al termine dell’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Un “clima costruttivo, serio, un lavoro che deve essere ancora completato”, ha aggiunto. Per domani, ha aggiunto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, “c’è l’ipotesi di rivederci ...

Governo : Delrio - ‘incontro? Aspettiamo convocazione’/Rpt : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Oggi ci incontreremo. Attendiamo, la convocazione, fa **Conte**”. Lo ha detto Graziano Delrio, lasciando la sede del partito insieme al capogruppo in Senato, Andrea Marcucci.L'articolo Governo: Delrio, ‘incontro? Aspettiamo convocazione’/Rpt sembra essere il primo su CalcioWeb.