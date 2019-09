Governo | De Falco | “Decreto Sicurezza bis va demolito” Ma non chiarisce se voterà la

Governo : Falcone - 'da FI opposizione dura a esecutivo giallorosso' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La presa del potere da parte del Governo più a sinistra della storia repubblicana apre, davanti a Forza Italia, una prateria di opportunità per invertire la tendenza. Tuttavia, per sfruttare al massimo il momento politico, la richiesta che arriva dai militanti, dalla c

Governo : De Falco - ‘non riesce a destare entusiasmo - ok nomina Lamorgese’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Una delle crisi politiche più imprevedibili ed assurde della storia repubblicana sta giungendo al termine con la formazione del secondo Governo presieduto dal Professor Giuseppe Conte. Di positivo c’è certamente la nomina come ministro dell’Interno della Prefetta Luciana Lamorgese”. Così, in un post Gregorio De Falco, ex M5S. “Si è scelta una persona che si colloca al di ...

Il falco tedesco della Commissione Ue : "Bene il nuovo Governo Conte - ricompenseremo l'Italia" : Il nuovo incarico conferito a Conte è “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “un Governo pro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del Governo italiano quando entrerà in ...

Crisi di Governo sui social - De Falco diventa virale. E lo spin doctor di Salvini scrive : “Dal Capitano discorso stratosferico” : “Cade il governo M5S/Lega, uno dei peggiori della Repubblica. Da Conte un discorso molto netto contro Salvini. Una valanga tardiva di sassolini dalle scarpe”. L’ex premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter le dimissioni del presidente del Consiglio, che nel suo discorso al Senato ha aspramente criticato il ministro dell’Interno, dalla “carenza di cultura istituzionale” fino alla decisione di avere anteposto a ...

Crisi Governo - De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima : “Devi andare a casa” : Durante la bagarre al Senato, scatenata dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, le telecamere del TgLa7 Speciale hanno indugiato sul senatore ex M5s, Gregorio De Falco, mentre, rivolgendosi ai banchi della Lega o forse allo stesso loro leader, intimava con un gesto eloquente: “Tu vai a casa”. L'articolo Crisi governo, De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima: “Devi andare a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi - Gregorio De Falco : “Nuovo Governo? Meglio senza Salvini” : “Con Salvini o senza? Meglio senza” così risponde l’ex m5s Gregorio De Falco intercettato prima delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E ai giornalisti che gli chiedono sul dispiacere dell’addio di Giuseppe Conte come capo del governo, il senatore ex grillino e oggi al gruppo misto risponde: “Le questioni umane non hanno a che fare con la politica”. L'articolo Crisi, Gregorio De Falco: ...

Gregorio De Falco - fonti riservate : "Ho notato una cosa in Senato". Perché sarà ancora Governo Lega-M5s : "I 5 Stelle sono finiti, torneranno con la Lega". A spiegarlo è Gregorio De Falco, senatore ex M5s oggi nel Gruppo Misto dopo durissimi scontri con i vertici grillini. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il comandante indica in Luigi Di Maio il "colpevole" del "tradimento degli ideali" del Movime

Governo : Falcone - ‘Fi voti sfiducia a Conte senza esitazioni’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “L’esperienza di Governo di questi 14 mesi è stata tanto inconcludente quanto inutile. Forza Italia voti la sfiducia al Governo Conte, senza esitazioni”. Così il deputato regionale azzurro e commissario di Forza Italia per la provincia di Catania Marco Falcone interviene sulla crisi di Governo. “Sin dal primo momento – dice – avevamo denunciato l’innaturalità di ...