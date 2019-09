Governo Conte | la Camera vota la fiducia | oggi voto al Senato

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo ...

Il voto di fiducia al secondo Governo Conte al Senato - in streaming : Conte inizierà il suo discorso alle 10 e dopo il dibattito e la sua replica si inizierà a votare intorno alle 17

VOTO FIDUCIA SENATO - Governo CONTE-BIS/ Diretta video : 172 i voti per il M5s-Pd : VOTO FIDUCIA al SENATO, GOVERNO CONTE-BIS: Diretta video. Il nuovo esecutivo M5s-Pd dovrebbe ottenere 172 voti, se tutto andrà come previsto

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova decisiva di Palazzo Madama : Incassata la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Governo Conte bis - la mossa del premier per dare un'anima alla nuova coalizione : «Ma come, sino a qualche giorno fa eravamo al Governo insieme. Si facevano le riunioni e ora ci insulta. E quegli altri che prima ci attaccavano ora battono le mani». Giancarlo Giorgetti,...

La verve di Conte compatta il Governo - ma i mal di pancia restano : Sul piano interno l'input arrivato ai ministri M5s è quello di tenere i toni bassi, di evitare che la navigazione del governo si trasformi in una riedizione dell'esecutivo gialloverde. Da qui l'idea di un coordinamento giallorosso a livello parlamentare. Ma quella del premier è una 'doppia strategia': l'attacco alla Lega nella replica è servito per compattare Pd e M5s, per abbattere i muri. E infatti dai banchi della ...

NUOVO Governo - 343 SÌ/ Formica : sarà il Pd a sfiduciare Conte : M5s e Dem hanno la tentazione di fagocitarsi l'un l'altro. Ma a fagocitarli sarà qualcosa che agita le viscere del Paese: un radicalismo non ancora espresso

Voto fiducia Senato - Governo Conte-bis/ Diretta video : M5s-Pd - la 'quota 161' : Voto di fiducia al Senato per il Governo Conte-bis: dopo l'ok alla Camera, Pd-M5s-LeU va alla conta dei voti a Palazzo Madama. Quota minima 161: i numeri

Tasse - stop all’Iva e salario minimo : Governo Conte due - le prime misure : Aspettando la revisione del Patto di stabilità, il primo test per il nuovo esecutivo è la Legge di Bilancio: ecco come si muoverà

Il Governo Conte 2 ottiene la fiducia alla Camera con 343 sì : Il governo Conte 2 incassa la fiducia alla Camera dei Deputati dopo una giornata lunga e travagliata. Al termine della votazione, è stato il presidente Roberto Fico a leggerne i risultati: 343 sì, 263 no e tre astenuti. I deputati presenti, dunque, erano 609, con 606 votanti. alla Camera il nuovo governo Conte sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU ha ottenuto 39 voti in più rispetto alla maggioranza fissata a 304. ...

