Google Foto e Documenti aggiungono utili funzioni con gli ultimi aggiornamenti

Guardate i Google Pixel 4 in bianco e nero in queste foto leaked definite : A questo punto non ci sono più dubbi sull'aspetto di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL perché le foto leaked emerse oggi lasciano poco spazio all'immaginazione, anche perché risultano discretamente definite. L'articolo Guardate i Google Pixel 4 in bianco e nero in queste foto leaked definite proviene da TuttoAndroid.

Che belli - che sono : ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo - anche in arancione : Da Slashleaks arrivano nuovi contributi che stuzzicheranno la curiosità di chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL L'articolo Che belli, che sono: ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo, anche in arancione proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 avrà una fotocamera da paura con Audio Zoom - Live HDR e selfie grandangolari : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL godranno di nuove funzionalità esclusive per la fotocamera: scopriamo cosa sono Audio Zoom, Live HDR e le altre novità scovate nel codice. L'articolo Google Pixel 4 avrà una fotocamera da paura con Audio Zoom, Live HDR e selfie grandangolari proviene da TuttoAndroid.

Che leak - sui Google Pixel 4 : 6 GB di RAM - foto - colori e tante novità per la fotocamera e Assistant : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca. L'articolo Che leak, sui Google Pixel 4: 6 GB di RAM, foto, colori e tante novità per la fotocamera e Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità per Google Foto - Google Maps - Google Drive e Calendario : Google sta lavorando su alcune delle sue applicazioni con modifiche e novità che interessano Google Foto (stampe su tela), Google Maps (indicatore meteo), il Calendario che evidenzia l'orario di lavoro e Google Drive che mette a disposizione l'opzione per applicare manualmente il tema scuro. L'articolo Ecco le novità per Google Foto, Google Maps, Google Drive e Calendario proviene da TuttoAndroid.

Google Foto su Web prova a migliorare gli algoritmi di riconoscimento facciale grazie agli utenti : Gli algoritmi di riconoscimento facciale di Google Foto fanno un lavoro "impressionante" e presto potrebbero migliorare ancora. Scopriamo come L'articolo Google Foto su Web prova a migliorare gli algoritmi di riconoscimento facciale grazie agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera perde la funzionalità Smart Burst che cede il posto a Top Shot su Pixel 3 : Google sta riconsiderando alcune funzionalità inizialmente introdotte nell'app Google Fotocamera e un nuovo aggiornamento abbandona la funzionalità Smart Burst a favore di Top Shot sui dispositivi Pixel 3 e Pixel 3XL. Un nuovo log delle modifiche della scorsa settimana riporta anche lo spostamento delle modalità Night Sight e Panorama nell'interfaccia, rendendo la prima più accessibile a discapito della seconda, oltre a correzioni di bug e ...

Google Foto pronta a rendere i dispositivi di casting delle cornici digitali : Google Foto 4.23.0.265533473, arrivata di recente sul Google Play Store, contiene al suo interno una funzionalità nascosta molto interessante, che i colleghi di XDA sono riusciti ad attivare. L'articolo Google Foto pronta a rendere i dispositivi di casting delle cornici digitali proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente : Google Fotocamera si prepara all'avvento di Android 10, prossimo al rilascio, con l'aggiornamento alla versione 6.3.026.265696615, che porta con sé una sola e utile novità grafica. L'articolo Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak : ecco com’è davanti e dietro : Dopo i render delle scorse settimane, ecco un paio di scatti reali relativi a Google Pixel 4, che confermano la cornice superiore, la fotocamera e altri dettagli. L'articolo Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak: ecco com’è davanti e dietro proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto : Lo USPTO pubblica le informazioni relative a uno smartWatch con fotocamera inclusa, registrato da Google. Sarà l'attesissimo Google Pixel Watch? L'articolo Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Ora Google Foto legge il testo nelle immagini : Fonte: Google.com Una difficoltà comune tra i possessori di smartphone che hanno l’abitudine di Fotografare depliant pubblicitari, biglietti da visita e documenti, è quasi sicuramente l’impossibilità di poter copiare il testo presente nelle immagini per poi incollarlo all’interno delle note, in un editor di testo o inviarlo tramite una conversazione via chat. Ma per venire incontro a questa necessità, Google ha pensato bene di ...

Aggiornate Google Foto : ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini : Google sta aggiungendo la funzionalità per il riconoscimento testuale anche in Google foto per visualizzare tutte quelle in cui la frase appare fisicamente, non importa se piccola o inclinata e funziona anche con i testi stilizzati, inoltre è possibile copiare e incollare facilmente il testo toccando l'icona di Google Lens. L'articolo Aggiornate Google foto: ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini proviene da ...

Google Foto riconosce automaticamente anche in Italia i volti immortalati : Arriva anche in Europa e in Italia il riconoscimento dei volti di Google Foto. L’app della suite Google offre la possibilità di individuare autonomamente i soggetti immortalati già dal 2015, ma prima d’ora era stata un’esclusiva di alcune regioni. Google ha pensato anche alla privacy, evitando di includere i volti riconosciuti nelle immagini eventualmente condivise […] L'articolo Google Foto riconosce automaticamente ...