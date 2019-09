Giulia De Lellis parla delle corna | Come ho scoperto il tradimento di Andrea

Giulia De Lellis : “Iannone l’ho conosciuto mentre ero a cena con Damante” - lui stava con Belén : Giulia De Lellis confessa di avere conosciuto Andrea Iannone all’epoca in cui era ancora legata ad Andrea Damante. Il motociclista, invece, faceva coppia con Belén Rodriguez. “Ci siamo scambiati tra sguardi. Un anno dopo mi ha scritto un messaggio” ha raccontato l’influencer romana. E sui tradimenti del suo ex ha aggiunto: “Ho chiamato le donne con cui mi aveva tradito. Volevo andare fino in fondo”.Continua a leggere

Giulia De Lellis : "Andrea Damante? Tradimenti fisici ma anche mancanze di rispetto molto gravi" : Giulia De Lellis è la protagonista della copertina di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. È la prima intervista che concede per l'uscita il 17 settembre del suo attesissimo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ (Mondadori) che, per tutta l'estate, grazie alle prenotazioni, è stato ai vertici della classifica dei best-seller su Amazon.prosegui la ...

Giulia De Lellis raddoppia : sabato sarà a Verissimo con altri ospiti : Giulia De Lellis a Verissimo: chi sono gli ospiti della prima puntata di settembre 2019 Weekend in tv all’insegna di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà protagonista di ben due programmi televisivi. sabato 14 settembre sarà tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo mentre domenica 15 settembre sarà protagonista del […] L'articolo Giulia De Lellis raddoppia: sabato sarà a Verissimo con altri ospiti ...

Giulia De Lellis e il libro «sulle corna» - Andrea Damante replica : «Io ho sbagliato - ma certe cose sono trash...» : Giulia De Lellis e il libro «sulle corna», Andrea Damante replica: «Io ho sbagliato, ma certe cose sono trash...». A pochi giorni dall'uscita del primo...

