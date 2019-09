Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Idisi disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre, la rassegna iridata assegnerà gli ultimi posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia è già qualificata con la squadra grazie al podio ottenuto lo scorso anno, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese inseguiranno invece il pass a livello individuale e hanno tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Le Farfalle sono pronte per sfidare Russia, Bulgaria e Ucraina per la conquista della medaglia d’oro: Alessia Maurelli e compagne puntano senza mezzi termini al podio ma sono consapevoli di poter lottare anche per qualcosa di più importante a meno di un anno dai Giochi. La Russia è come sempre la formazione da battere, le Campionesse Olimpiche partiranno con i favori del pronostico ma gli errori sono sempre dietro l’angolo in questo sport. Tra le ...

