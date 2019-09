Giappone l’acqua radioattiva di Fukushima verrà sversata nel Pacifico

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) La società Tokyo Electric Power, che gestisce la centrale nuclearese digravemente danneggiata dal terremoto/tsunami del marzo 2011, sverserà direttamente nell’Oceanoacqua: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente Yoshiaki Harada sottolineando che non vi sono alternative. Dopo il disastro del 2011 Tepco ha stoccato nella zona destinata alle riserve nella centrale più di un milione di tonnellate di acqua contaminata, proveniente dai condotti di raffreddamento dei reattori e ora non c’è più spazio per immagazzinarne altra. L'articolo. l’acquadinelMeteo Web.

