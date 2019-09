Giappone | l’acqua radioattiva di Fukushima finirà nel Pacifico

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Il ministro dell'Ambiente del, Yoshiaki Harada, annuncia chedella centrale nucleare di, danneggiata da terremoto e tsunami a marzo del 2011, sarà versata nell’Oceano. Dell’operazione si occuperà la società Tokyo Electric Power, che gestisce l’impianto, perché non ci sono altre opzioni possibili.Dopo i danni causati dal sisma, la Tepco ha immagazzinato nelle riserve della centrale oltre un milione di tonnellate di acquaproveniente dai condotti di raffreddamento dei reattori, ma oggi non ha più spazio per stoccarne altra. Insomma, ribadisce il ministro dell’ambiente nipponico durante un briefing informativo a Tokyo, "l'unica soluzione è quella di versarla in mare e diluirla".Prima di prendere la sua decisione ultima, comunque, il governo attende un rapporto degli esperti e il segretario di gabinetto evidenzia come il ...

Agenzia_Ansa : Per il ministro dell'ambiente del Giappone, l'unica opzione è 'versare l'acqua di #Fukushima in mare'. Insorgono ci… - Tg3web : In #Giappone il Ministro della Protezione ambientale annuncia: l’acqua contaminata della centrale atomica di… - Radio1Rai : In Giappone l'acqua contaminata della centrale di #Fukushima, colpita dallo tsunami del 2011, potrebbe venire river… -