Giappone | disastro nucleare di Fukushima | l’acqua radioattiva verrà riversata nel Pacifico

Fonte : fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019) Il ministro dell'Ambiente Yoshiaki Harada ha spiegato che i siti di stoccaggio di acquadopo l'incidentedidel 2011 sono ormai quasi esauriti: "L'unica soluzione è quella di versarla in mare e diluirla", ha dichiarato. Secondo Greenpeace vanno invece costruiti nuovi siti di stoccaggio.

