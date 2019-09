Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) Forse una chiave del tutto la si può ritrovare già nella stessa scelta della titolazione dei portafogli (in generale a dir poco fantasiosi) della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen: Paoloall’Economia, Valdis Dombrovskis all’Economia che lavora per le persone. Da una parte, il commissario italiano, ex premier Democratico, candidato dal nuovo governo Pd-M5s con il mandato di provare a rivedere le regole del patto di stabilità e crescita. Dall’altro lato, il ‘falco’ dell’austerity Dombrovskis, anche lui ex premier in Lettonia, confermato nel ruolo di vicepresidente esecutivo in Commissione: è sua la delega più importante all’Economia. Quella che “lavora per le persone”, appunto. L’impostazione di partenza della nuova squadra è chiara: la revisione del ...

HuffPostItalia : Gentiloni osservato speciale - Colimberti : RT @HuffPostItalia: Gentiloni osservato speciale - MoonLuchy : RT @HuffPostItalia: Gentiloni osservato speciale -