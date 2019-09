Gas serra | Greenpeace | “Auto responsabili del 9% delle emissioni globali Volkswagen

Allarme climate change : Gas serra ai massimi degli ultimi 800mila anni : Un nuovo report dell’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti avverte: il 2018 è stato il quarto anno più caldo dall’Ottocento, per il trentesimo anno di fila i ghiacciai continuano a sciogliersi a una velocità preoccupante , mentre il livello dei mari ha toccato un nuovo record dopo sette anni di crescita ininterrotta

Clima - passare alla dieta vegetariana riduce il consumo del suolo - l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di Gas serra : Preferire una dieta vegetariana ad una tradizionale carnivora può ridurre del 35-50% il consumo di terre coltivate oggi sempre più ‘occupate’ dall’allevamento intensivo per la produzione di carne. È il risultato di uno studio del Bard College (New York) pubblicato su ‘Scientific Reports‘ che suggerisce anche come questa scelta potrebbe ridurre l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di gas serra, anche ...

I cambiamenti climatici e la corsa folle ai condizionatori : sempre più Gas serra per combatterne gli effetti : Un nuovo studio, tutto italiano, appena pubblicato su Environmental Science and Policy, dimostra che in assenza di politiche mirate ed efficaci, molte famiglie si affideranno ai condizionatori per adattarsi ai cambiamenti climatici, rischiando di generare ancora più emissioni di gas ad effetto serra. La ricerca, guidata da Enrica De Cian, professoressa dell’Università Ca’ Foscari Venezia e ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui ...