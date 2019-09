Fukushima | l' acqua radioattiva verrà sversata nell' oceano Pacifico

Fonte : gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) L'contaminata disarà. Lo ha detto il ministro per l'Ambiente del Giappone, Yoshiaki Harada, spiegando che la compagnia elettrica Tepco dovrà necessariamente scaricare in mare l'accumulata da quando lo tsunami investì l'impianto nucleare sulla costa orientale nipponica. «E' l'unica opzione», ha detto il ministro. I siti di stoccaggio sono quasi esauriti. L'proviene dai condotti di raffreddamento dei reattori e delle barre di combustibile. Viene utilizzata per impedirne la fusione. La catastrofe di, avvenuta l'11 marzo 2011, fu causata dal surriscaldamento in seguito al blocco dell'impianto di raffreddamento causato dallo tsunami. Viene classificato come il peggior incidente nucleare della storia assieme a Chernobyl. Tuttavia é ...

repubblica : Giappone, ministro Ambiente: 'Acqua radioattiva di Fukushima sarà versata nel Pacifico' [news aggiornata alle 10:08] - HuffPostItalia : Giappone, ministro della Protezione ambientale: 'Acqua radioattiva di Fukushima sarà versata nel Pacifico' - SkyTG24 : Fukushima, l'acqua radioattiva potrebbe essere sversata nel Pacifico -