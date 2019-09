FridgeCam Plus è la webcam per il frigo che fa l’inventario di prodotti e relative

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) A chi non piacerebbe una fotocamera installata nelrifero, che tramite un’app sullo smartphone riesca a tenere aggiornato l’inventario deicontenuti, condate di scadenza, e comporre autonomamente una lista della spesa, completa di link per l’acquisto diretto su negozi online? Esiste, si chiamae l’hanno annunciata a IFA 2019 AEG ed Electrolux, come evoluzione dellasmart presentata lo scorso anno. Rispetto al modello precedente, la nuova versione beneficia dell’Intelligenza Artificiale SmarterAssist, si aggancia alla superficie dei ripiani presenti nella porta delrifero ed è alimentata con una batteria che si ricarica via USB. ‎ Anche se sembra inverosimile, la gestione delle scadenze è la funzione meno innovativa, perché si limita a fare una scansione dei codici a barre deiquando vengono posizionati nel ...

