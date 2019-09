Fotografia, è morto Robert Frank

Lutto nel mondo della, uno dei più influenti fotografi del Ventesimo secolo, èa Inverness in Nova Scotia.Aveva 94 anni., con il suo stile diretto ed espressivo, rivoluzionò ladocumentaria. Nato in Svizzera, era arrivato negli Usa a 23 anni. Celebre per il libro "The americans", capolavoro in bianco e nero di ritratti pubblicato alla fine degli anni Cinquanta.(Di martedì 10 settembre 2019)