Formula 1 – Leclerc mostra gli artigli | “con Hamilton sapevo di essere al limite

Formula 2 - celebrati oggi in Francia i funerali di Anthoine Hubert : presente anche Charles Leclerc [GALLERY] : Il pilota della Ferrari ha voluto presenziare ai funerali dell’amico scomparso a Spa, insieme a lui anche Pierre Gasly Si sono tenute nella giornata di oggi i funerali di Anthoine Hubert, il pilota di Formula 2 scomparso dieci giorni fa a Spa, durante Gara-1 del Gp del Belgio. La cerimonia funebre si è tenuta a Chartres, nella cattedrale di Notre Dame della città francese, alla presenza di numerose personalità del motorsport. Oltre ...

Formula 1 - Leclerc e quella lotta con le Mercedes a Monza : “se ci fosse stato Vettel là davanti…” : Il pilota tedesco è tornato a parlare dopo la vittoria di domenica a Monza, soffermandosi sulla mancanza di Vettel in cima al gruppo Sono giorni intensi per Charles Leclerc, finito al centro dei riflettori per la doppia vittoria ottenuta al volante della Ferrari prima a Spa e poi a Monza. Photo4/LaPresse Una doppietta che mancava a Maranello dal 1996, quando Michael Schumacher dominava la scena regalando al Cavallino titoli su titoli. ...

Formula 1 - Jean Alesi si lancia in un paragone azzardato : “Leclerc? Non farebbe mai una cosa sporca - come… Senna” : L’ex pilota francese si è soffermato sulle qualità di Leclerc, facendo anche un paragone piuttosto azzardato Le due vittorie ottenuta a Spa e Monza hanno acceso definitivamente i riflettori su Charles Leclerc, diventato improvvisamente il catalizzatore di tutte le attenzioni all’interno del box Ferrari. Lapresse Soppiantato Vettel grazie ad una gara perfetta sul circuito italiano, il monegasco adesso non ha nessuna intenzione ...

Formula 1 - Bottas fa sbellicare la sala stampa : si complimenta con Leclerc… ma lui non c’è [VIDEO] : Il pilota della Mercedes ha fatto ridere tutti i giornalisti in conferenza stampa, complimentandosi con Leclerc nonostante lui non fosse presente in sala Un Valtteri Bottas ironico si è presentato in conferenza stampa a Monza, subito dopo la fine del Gran Premio di Monza, concluso al secondo posto dietro Charles Leclerc e davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota finlandese ha fatto sbellicare i giornalisti presenti in sala ...

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Formula 1 – La vittoria di Leclerc a Monza e la sfortuna di Vettel - Mekies assicura : “Seb sa di avere un compagno che è un campione” : La Ferrari esalta Leclerc: le parole del ds Mekies dopo la vittoria del giovane monegasco al Gp d’Italia 2019 Domenica da sogno per la Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia dopo ben 9 anni, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. “Sta facendo cose che non vedevamo da tempo“, ha affermato oggi il ds Ferrari ai microfoni di Radio ...

Formula 1 – Hamilton-Leclerc - rivali rispettosi : Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO] : Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton. Il ...

Formula 1 - Binotto mette in riga Leclerc e Vettel : “l’episodio in qualifica? Non deve ripetersi più” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlato di quanto successo in qualifica tra Vettel e Leclerc, chiudendo una volta per tutte la situazione Nella splendida giornata di Monza, c’è anche qualcosa di negativo in casa Ferrari. Ovviamente l’umore di Vettel, tredicesimo al traguardo dopo l’ennesimo errore non forzato, ma anche gli strascichi di quanto accaduto in qualifica tra i piloti del ...

Formula 1 : Leclerc porta la Ferrari alla vittoria a Monza dopo 9 anni : 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc La Ferrari torna a vincere ...

Formula 1 : Leclerc porta la Ferrari alla vittoria dopo 9 anni : 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc 1, la Ferrari vince dopo 9 anni a Monza con Charles Leclerc La Ferrari torna a vincere ...

Formula 1 - Wolff velenoso : “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia” : Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis. Photo4/LaPresse Parole dure quelle del team ...

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Formula 1 - Piero Ferrari e Louis Camilleri in coro : “Leclerc ci ha fatto davvero emozionare” : Il figlio di Enzo Ferrari e l’ad della Rossa hanno espresso la propria felicità per la vittoria di Leclerc a Monza La Ferrari festeggia grazie a Charles Leclerc, il Cavallino si riprende Monza dopo nove anni, battendo le Mercedes di Bottas e Hamilton. Una giornata da ricordare per Piero Ferrari, rimasto seduto nel box del team di Maranello per gustarsi il trionfo del pilota monegasco: “ho tremato e sudato, alla fine ho gioito ...