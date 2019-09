Formula 1 | Jean Alesi si lancia in un paragone azzardato | “Leclerc? Non farebbe mai una

Formula 1 - nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher : Jean Todt torna a parlare del Kaiser : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme a Michael Schumacher Giungono novità sulla salute di Michael Schumacher, a rivelarle è Jean Todt, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera. photo4/Lapresse Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con ...

"Vedo la Formula 1 insieme a Michael Schumacher". Le parole dell'amico ed ex capo Jean Todt : Michael Schumacher continua a guardare la Formula 1, lo dice il suo ex capo Jean Todt. Lo riportano i media inglesi. In un’intervista rilasciata a Radio Monte Carlo, l’ex direttore della Ferrari ha detto: “Sono sempre molto cauto nel rilasciare queste dichiarazioni, ma è vero, ho visto la gara assieme a Michael Schumacher nella sua casa in Svizzera.”“Michael non si arrende e continua a lottare come ...

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [VIDEO] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Team Haas : si valuta un licenziamento anticipato di Grosjean : La scuderia americana ha perso la pazienza dopo gli ennesimi errori del francese a Silverstone, per questo motivo sta pensando di sostituirlo prima della fine della stagione L’avventura di Romain Grosjean con il Team Haas potrebbe essere arrivata al capolinea, troppi gli errori commessi dal francese in questo avvio di stagione, dove ha raccolto solo due punti in dieci gare. Photo4 / LaPresse Non ultimi quelli di Silverstone, dove il ...

Formula 1 - Jean Todt e quelle rivelazioni su Michael Schumacher : “non siamo più amici come prima” : Il presidente della FIA è tornato a parlare di Michael Schumacher, facendo una sorprendente ammissione Sono passati cinque anni e mezzo dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher, episodio che ha cambiato radicalmente la vita del tedesco e dei suoi familiari, riusciti ad evitare qualsiasi fuga di notizie sulle sue condizioni. Oliver Multhaup/ La Presse Sono poche le persone che possono andare a trovare il Kaiser nella sua casa ...