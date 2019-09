Fiorentina Juventus | Sarri pensa già al turnover? Ecco le possibili novità!

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquistare i biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

Fiorentina-Juventus - cresce l’attesa e la tensione : il sindaco Nardella condanna i cori sull’Heysel : Si avvicina il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, dopo la pausa per le Nazionali è tornato il momento di pensare alla terza giornata. Il turno regala la sentitissima partita tra Fiorentina e Juventus, durante la festa della Curva Fiesole sono stati intonati cori sull’Heysel, ecco l’intervista al sindaco di Firenze Nardella, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’. sindaco Nardella, teme ...

Fiorentina - Antognoni lancia la sfida alla Juventus : “è la partita più importante” : “A Firenze la partita contro la Juventus e’ la piu’ importante, a prescindere dalla classifica. Per i tifosi, da quando giocavo io, la sfida contro i bianconeri e’ sempre stata la piu’ sentita”. Sono le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni in vista della partita di campionato tra Fiorentina e Juventus. “Abbiamo questa occasione, sappiamo che non sara’ facile, ma vogliamo ripetere almeno la ...

Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv - 3a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv, 3a giornata Serie A Fiorentina Juventus streaming| Scendono in campo Juventus e Fiorentina in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 15.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv, 3a giornata Serie A – ...

Fiorentina-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 3a giornata di Serie A : dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv, 3a giornata Serie A Fiorentina Juventus streaming| Scendono in campo Juventus e Fiorentina in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 15.00 Fiorentina Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, canale 251 o 201. Nonostante sia di sabato sera non ...

Fiorentina-Juventus probabili formazioni - Sarri ha già deciso : ecco il tridente! : FIORENTINA JUVENTUS probabili formazioni- Mancano circa 6 giorni alla super sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Pochi dubbi per Sarri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. In porta Szczesny, in difesa spazio per Danilo dal 1′, con De Sciglio ancora out. Bonucci e De Ligt agiranno […] More

Fiorentina - gravissimi episodi alla festa della Curva Fiesole : cori contro Juventus e morti Heysel : Un grave episodio è accaduto questo pomeriggio, in occasione della festa degli ultrà della Curva Fiesole, cuore del tifo della Fiorentina, nei pressi dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Stanno facendo il giro del web le immagini di un video in cui si sente chiaramente un coro intonato dagli ultras viola contro i 39 tifosi della Juventus morti nella tragica notte dell’Heysel il 29 maggio 1985. Purtroppo alla festa del tifo viola ...

Fiorentina Juventus - Sarri ha già scelto l’11 titolare : doppia novità! : Juventus Fiorentina- Circa una settimana al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Fiorentina, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Come trapelato nelle ultime ore, Sarri starebbe già valutando la possibile formazione da schierare contro la squadra viola. Poche novità sul modulo, il tecnico, pronto alla prima gara in panchina dopo la […] More

