Fiorentina-Arsenal calcio femminile | Champions League | programma | orari | tv e streaming

Fiorentina-Arsenal - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : A Nyon è andato in scena quest’oggi il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile con un paio di squadre italiane coinvolte. Accoppiamento complicato per la Fiorentina delle vice campionesse d’Italia, che dovranno affrontare all’esordio l’Arsenal campione d’Inghilterra in carica. Le Viola giocheranno la sfida d’andata in trasferta in Inghilterra l’11 o il 12 ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Champions donne - Juve e Fiorentina pescano Barcellona e Arsenal : Subito sfide show per le squadre italiane nei sedicesimi di finale della Champions League femminile. Il sorteggio effettuato a Nyon ha stabilito che la Juventus campione d’Italia dovrà vedersela con il Barcellona (le blaugrana hanno chiuso la Liga al secondo posto), mentre la Fiorentina avrà come avversario l’Arsenal campione d’Inghilterra. Le gare sono in programma […] L'articolo Champions donne, Juve e Fiorentina ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Milan chiude per Leao - scambio Fiorentina-Roma - l’Arsenal su Khedira : Il Calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane ...

Arsenal-Fiorentina - 3-0 - - video highlights gol/ ICC 2019 : flop Montella - Chiesa-caso : Arsenal Fiorentina, 3-0,: video highlights e gol della partita valida per la International Champions Cup 2019. flop Montella e Chiesa è un caso

VIDEO/ Arsenal Fiorentina - 3-0 - : highlights e gol - doppietta di Nketiah! - ICC 2019 - : VIDEO Arsenal Fiorentina, 3-0,: highlights e gol della partita. valida per la International Champions Cup 2019, a Charlotte nel North Carolina.

International Champions Cup : Fiorentina sconfitta dall’Arsenal - il Bayern batte il Real : La notte di International Champions Cup regala gol e spettacolo. A Charlotte, i viola di Vincenzo Montella resistono nella prima ora, per poi cedere agli inglesi più avanti nella preparazione. La Fiorentina gioca bene e sfiora il gol due volte nel primo quarto d’ora: prima con Vlahovic, poi con Ceccherini. Al 15′ Nketiah approfitta di un errore della difesa gigliata e infila l’1-0. Al 36′ è ancora Ceccherini a ...

Fiorentina - in attesa dell’Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato : ”Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario piu’ forte e impegnativo dei messicani del Chivas”. Vincenzo Montella ai canali ufficiali si prepara per la seconda sfida dell’International Champions Cup, partita che preannuncia spettacolo contro l’Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). ”Adesso vediamo come ci proporremo in quest test piu’ difficile che comunque, al di ...