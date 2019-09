Fine | diario ecologista della fine del mondo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) Niente. Cosa puoi cercare nel niente dopo il niente che non sia altro che niente? Chi è il nullius che può cercare? Chi è il nullius che ha la forzasopravvivenza? Cosa sarà questa forza? Dove sarà contenuta: nel dna o nel conto in banca? Ma soprattutto… quanto conterà il niente nel niente alladel niente?Pippo Civati e Marco Tiberi si avventurano su un terreno fatto di nevischio e fango per narrare la catastrofe dele del genere umano non più imminente ma in corso. Si avventurano in mare aperto per dare forma e sostanza al loro romanzo pubblicato dalla casa editrice People sotto il nome di “” e scelgono una forma antica, quanto suggestiva come quella delper descrivere il futuro apocalittico.A raccontare è una giovane donna che trascrive sulle pagine residue di un ...

