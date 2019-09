Fiducia governo Conte bis al Senato | risultati voto e nuova maggioranza

Governo - sì alla Fiducia in Senato : Conte applaude e abbraccia Bonafede : Il Senato ha votato la fiducia al Governo guidato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Al termine del voto Conte ha applaudito il risultato insieme ai ministri rimasti (pochi), abbracciando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo Governo, sì alla fiducia in Senato: Conte applaude e abbraccia Bonafede proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il dem Richetti non ha votato la Fiducia al governo Conte (si è astenuto) : "Non voterò contro alla fiducia ma mi asterrò", ha specificato in Aula al Senato Matteo Richetti, in dissenso dal gruppo Pd. "Presidente Conte se il suo vicepresidente del Consiglio non ha collaborato alla sua informativa delicata sui soldi russi doveva dirlo il giorno che si è presentato in Aula, non dopo. Lei ha posto al sua firma sui decreti sicurezza", sono alcune delle accuse rivolte da Matteo Richetti a Giuseppe Conte, che ha ...

Fiducia anche dal Senato per il Conte 2 : 169 i sì - 133 i no. Ma due voti in meno rispetto a governo M5s-Lega : Il governo Conte bis ottiene la Fiducia anche in Senato. I sì sono stati 169 sì, i no 133, gli astenuti sono stati 5. I Senatori che non hanno partecipato al voto: i Senatori a vita Napolitano, Piano, Rubbia, e poi i Cinque Stelle Bogo Deledda e Ciampolillo, la Pd Rojc (malata), il leghista Umberto Bossi, i Senatori di Forza Italia Modena, Stabile, Berutti, Conzatti e Giammanco, l'ex M5s De Bonis ora al Misto. Con l'ok alla Fiducia da parte ...

Governo - Richetti (Pd) a Conte : “Non ha la mia Fiducia - ha messo la firma a norme vergognose” : Il senatore del Pd, Matteo Richetti, ha annunciato in aula al Senato che si asterrà sul voto di fiducia al Governo Conte 2. “Non posso votare per un esecutivo nato per convenienze e ambiguità. Lei – ha detto rivolto a Giuseppe Conte – ha messo la sua firma a provvedimenti vergognosi”. Richetti ha criticato in particolare il fatto che il nuovo Governo abbia lo stesso presidente del Consiglio. L'articolo Governo, Richetti ...

5 fronti aperti per il governo Conte bis dopo la Fiducia : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello della Cultura Dario Franceschini (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte non ha tempo da perdere: non appena avrà ottenuto anche la fiducia del Senato e sarà entrato ufficialmente in carica, dovrà prendere in mano tutti i dossier lasciati in sospeso dall’esecutivo precedente e darsi da fare per rispettare alcune importanti scadenze. La prima è fissata al ...